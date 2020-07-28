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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:هادي يرفع الراية البيضاء ويوافق على اخطر 3 مطالب للانتقالي كان يرفضها رفضا قاطعا..لن تصدق ماهي تلك المطالب التي وافق عليها الرئيس هادي رغما عنه

2020/07/28 الساعة 01:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:هادي يرفع الراية البيضاء ويوافق على اخطر 3 مطالب للانتقالي كان يرفضها رفضا قاطعا..لن تصدق ماهي تلك المطالب التي وافق عليها الرئيس هادي رغما عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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