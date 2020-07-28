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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد لحظة احراق قبائل “عبيدة” 6 قاطرات وقود خلال اشتباكات مع قوات الأمن بمأرب (فيديو)

لحظة احراق قبائل “عبيدة” 6قاطرات وقود

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الخليج 365– خاص – :

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا قصيرًا يوثق احراق مسلحون من قبيلة “عبيدة” لـ 6 قاطرات محملة بالوقود، على جانب أحد الطرق السريعة في مأرب.

وجاءت الواقعة في غمرة الاشتباكات التي اندلعت اليوم الاثنين، بين قبيلة عبيدة وقوات الامن بمحافظة مأرب، على خلفية امتناع “عبد الجبار العرادة” عن الوفاء بوعده لقبيلة “عبيدة” بالإفراج عن أفرادها المعتقلين لدى السلطات في مأرب منذ شهرين، بحسب مصادر محلية.

لحظة احراق قبائل “عبيدة” 6قاطرات وقود

يشار إلى أن محافظة مأرب تشهد منذ 3 أشهر توترات داخلية بين السلطة المحلية والشرعية من جهة والقوى القبيلة من جهة أخرى، إلى جانب أن بعض القبائل توعدت بالانضمام إلى معسكر الحوثيين في حال استمر ما تصفه بـ”الممارسات التعسفية” ضدها.