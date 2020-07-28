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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الآن.. حريق هائل يلتهم عدد من المحلات التجارية وسط العاصمة صنعاء (صور)

شاهد الآن.. حريق هائل يلتهم عدد من المحلات التجارية وسط العاصمة صنعاء (صور)

الخليج 365 : متابعات

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تمكن رجال الدفاع المدني في وزارة داخلية صنعاء، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في عدد من المحلات التجارية في أمام وزارة المالية وسط العاصمة صنعاء.

حيث أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة اليوم الإثنين، حريقاً هائلاً شب في محلين لتنجيد السيارات وهنجر مستودع لبيع الأقمشة والزينة أمام وزارة المالية، ما أدى إلى إصابة عاملين أحدهما إصابته خطيرة واحتراق المحلين والمستودع بشكل كامل.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ست عربات إطفاء وثلاثة وايتات مياه من الدفاع المدني بالأمانة والمصلحة والأمن المركزي تمكنت من إخماد حريق هائل شب في المحلين والمستودع.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق لإخماده ومنع انتشاره بين المحال التجارية المجاورة .. مؤكداً أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى احتراق ثلاث دباب بترول مخزنة بالمحال التجارية.

ولفت بهيش إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تجري التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية خاصة مع الإهمال في تخزين الوقود بصورة مخالفة للقانون.

وحذر مدير الدفاع المدني من تخزين المشتقات النفطية في المنازل أو المحال التجارية أو المستودعات, لما لها من مخاطر على حياة المواطنين وممتلكاتهم.