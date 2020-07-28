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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:صحيفة أمريكية تكشف عن دولة عربية فيها اقل اصابة بفيروس كورونا..ومنظمة عالمية تطلق صرخة مدوية ارعبت كل ابناء المحافظات اليمنية خاصة الجنوبية

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