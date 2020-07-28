وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أخرين في انهيار مبنىً سكنيًا بـ"صنعاء"

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرين اليوم الإثنين، إثر انهيار مبنى من أربعة طوابق بشارع خولان مقابل هيئة مستشفى الثورة بأمانة العاصمة.

وقالت مصادر محلية، إن مبنى سكني، قبالة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء، تعرض للسقوط من أحد واجهاته الرئيسية؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المصادر، أن انهيار المبنى الذي كان مهجورًا، تسبّب في وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة أربعة أخرين؛ كحصيلة أولية، وحالتهم مستقرة، فيما لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض، حتى كتابة هذا الخبر.

وبحسب المصادر، فأن المصابين جميعهم، عمال في المطعم الذي يقع بالدور الأول في العمارة التي تعرضت للسقوط.. حيث كان العمال يتواجدون داخل المطعم، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وباتت البيوت القديمة معرضة للإنهيارات بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية.