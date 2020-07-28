شكرا لبحثكم عن خبر شركة القطيبي للصرافة توضح بشأن صرف مرتبات الداخلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت شركة القطيبي للصرافة صحة ما يتم تداوله بشان تحويل صرف مرتبات كافة وحدات وزارة الداخلية عبرها. Advertisements وأوضحت الشركة انها تتولى فقط صرف مرتبات ديوان وزارة الداخلية والقوات الخاصة لشهر ابريل 2020م، بحسب توجيهات البنك المركزي اليمني وكما هو معمول به شهريا. واستغربت الشركة صدور توجيهات من وزارة الداخلية بإغلاق فروعها في المحافظات المحررة، داعية الجهات المعنية الى وقف هذه الإجراءات غير القانونية.

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