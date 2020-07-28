شكرا لبحثكم عن خبر السيول تجرف ”يمني” حاول إنقاذ زميله الذي نجا بأعجوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرفت السيول مواطن يمني حاول إنقاذ زميله الذي نجا بأعجوبة؛ وفقا لمصدر محلي بمحافظة إب.

وذكر المصدر أن المواطن عبدالملك قاسم شديوه الغرباني توفي غرقا يوم أمس الاحد، في السيول الجارفة بوادي بنا، مديرية السدة، بعد أن حاول انقاذ زميله من الغرق.

وبين المصدر أن زميله الذي كاد أن يغرق وسعى عبدالملك لانقاذه، نجا بأعجوبة، وغرق عبدالملك.

وتوفي حوالي 20 شخصا نتيجة للسيول الجارفة خلال الأيام الماضية في الحديدة ومارب واب.