شكرا لبحثكم عن خبر شاهد جبال تعز مكسية بالثلوج في منظر مذهل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر موقع"عدن الغد"على صور للثلوج التي تساقطت مع امطار غزيرة على محافظة تعز .

وتظهر الصور التي التقطت من جبل صبر بتعز الارض مكسية بالثلوج في مشهد نادر.

وأعلنت جماعة "الحوثي"، مصرع 13 شخصا جراء سيول شهدتها محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت سلطات الحوثيين أن "سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة (بدأت الجمعة) أسفرت عن مصرع 13 شخصا بمديريات (الزهرة) و(القناوص) و(اللحية) بالحديدة"، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بشأن ملابسات وقوع الضحايا.

كما أدت السيول إلى "جرف 50 منزلا، وتضرر مئات أخرى، إضافة لجرف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ونفوق مئات الأبقار والمواشي".

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وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد باليمن هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها رياح شديدة وعواصف رعدية وتدفق للسيول في الشعاب والوديان على سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وشبوة وحضرموت.

كما توقع، في بيان، امتداد هطول الأمطار إلى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية بمحافظتي الحديدة وتعز، وأجزاء من السواحل الجنوبية، خاصة سواحل عدن وأبين ولحج.

ودعا المركز سكان المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة؛ حفاظا على سلامتهم.