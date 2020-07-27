شكرا لبحثكم عن خبر في فضيحة جديدة..لقاح منتهي الصلاحية يهدد حياة أكثر من مليون طفل يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية،الإثنين، عن إعطاء لقاح منتهي الصلاحية خلال حملة تحصين روتيني، بما يهدد حياة أكثر من مليون طفل يمني في 13 محافظة.

وذكرت المصادرأن لقاح شلل الأطفال الذي يتم اعطاؤه لاطفال اليمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، شبه منتهي، ولم يتبق على تاريخ انتهائه غير ثلاثة أيام.

و ذكرت المصادر أن أكثر من مليون طفل وطفلة في 13 محافظة يمنية يتلقون هذا اللقاح الذي قدمته الصحة العالمية واليونيسيف وبتمويل من البنك الدولي.

ودعت المصادر إلى التحقيق في الفضيحة التي تهدد بكارثة إنسانية بحق أطفال اليمن، وكشف المتورطين والمتلاعبين بحياة الابرياء.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، السبت الماضي، حملة لتطعيم أكثر من مليون طفل يمني ضد شلل الأطفال.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر "، إنها أطلقت حملة تطعيم بالتعاون مع الشركاء المحليين ضد شلل الأطفال في اليمن.

وأوضحت أن الحملة تستهدف أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة، وتقوم بتزويد الأطفال بفيتامين "أ" في عدد من المحافظات اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في فضيحة جديدة..لقاح منتهي الصلاحية يهدد حياة أكثر من مليون طفل يمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.