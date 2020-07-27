شكرا لبحثكم عن خبر وزير التربية د. لملس يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس د. عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الاجتماع الدوري الثاني لعام 2020 الاثنين الموافق 27 يوليو 2020.

وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح فقيد التربية عضو المجلس د. صالح ناصر الصوفي وكيل قطاع المناهج والتوجيه .

وناقش المجلس في هذه الدورة مجموعة من القضايا وأهمها مناقصة المواد الخام لطباعة الكتاب المدرسي المرفوعة من مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء والتي ما زالت معروضة في جدول اجتماعات مجلس الوزراء ولم تناقش إلى يومنا هذا.

كما اطلع المجلس على بيان نقابات المؤسسة مؤكد حرصه على متابعة أوضاع المؤسسة والحفاظ عليها وقدموا شكرهم للنقابات على حرصها على المؤسسة والتلاميذ.

وأشار المجلس إلى أن المؤسسة تعلن سنويا عن مناقصتين للورق ،مناقصة تعلن في شهر أغسطس لتوريد الورق في مطلع العام التالي ومناقصة في يناير لتوريد الورق في يونيو من نفس العام.

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كما أشار المجلس إلى أن مناقصة أغسطس 2019 لم تعلن بسبب أحداث عدن و مناقصة يناير أعلنت ولكن لم يصدر مجلس الوزراء قرار الإرساء لان المناقصة من صلاحياته.

وأكد المجلس على ضرورة توفير الدولة المخصصات اللازمة لتمويل عقد الطباعة الموقع بين الوزارة والمؤسسة لطباعة الكتاب المدرسي، كون المخصصات المرصودة لا تكفي الا لطباعة جزء بسيط من الكتب المدرسية المطلوبة في ظل عدم قيام أي جهة إلى الآن بالمساهمة في طباعة الكتاب المدرسي في المحافظات المحررة.

كذلك ناقش المجلس كلفة الكتاب في ضوء ارتفاع سعر الدولار وتعديل سعر الكتاب وايضا ضرورة إنزال مناقصة في أغسطس لتوريد مدخلات الانتاج مع التأكيد على رئيس مجلس الادارة متابعة مجلس الوزراء لإصدار قرار الإرساء للمناقصة الحالية مع العلم انه لن يستفاد منها في طباعة الكتب المطلوبة في شهر سبتمبر هذا العام وإنما في طباعة الدفعة الجديدة من الكتب المدرسية للعام القادم.

وفي ختام الاجتماع تم تكليف أعضاء المجلس بمتابعة تحصيل مديونية طباعة الكتاب المدرسي النصف الأول من هذا العام والبالغة 2 مليار ريال على أن تورد إلى حساب المؤسسة من قبل وزارتي المالية والتربية بأسرع وقت ممكن كون المؤسسة لا تمتلك رصيد يكفي لدفع رواتب العمال .

عدن - الاعلام التربوي