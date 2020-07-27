شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يؤكد اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الزراعي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي ، اهتمام قيادة السلطة المحلية بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال تفقده، اليوم ، الأراضي الزراعية بمناطق دلتا لحج " وادي تُبَن " ، عقب تدفق السيول على المحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة و الري لقطاع الإنتاجين النباتي و الحيواني عبد الملك ناجي ، أن المساحة المروية في الأراضي الزراعية بمديرة تُبَن بمحافظة لحج ، مساء الأمس و صباح اليوم ، خلال الموسم الراهن بلغت ألف فدَّان ، لتصل بذلك مساحة إجمالية مقدارها 8 آلاف فدَّان للموسم أجمع حتى اليوم.