شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 وهي كالتالي :

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية بجدة بعد تعرضها لخلل فني https://www.elyamnelaraby.com/492504/ البحسني يشيد بتنفيذ خطة الطوارئ الأمنية ويعتمد مشروع أبراج نقل الطاقة https://www.elyamnelaraby.com/492516/ التحالف يقصف تجمعا للمليشيا في حوث بعمران https://www.elyamnelaraby.com/492523/ أحياء سكنية في الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/492527/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات ومواقع للمليشيا بشدا في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/492530/ مليشيا الحوثي تبدأ دفن 715 جثة مجهولة الهوية https://www.elyamnelaraby.com/492536/ Advertisements هادي يؤكد على اهمية حضرموت في حاضر الوطن ومستقبله https://www.elyamnelaraby.com/492556 امنية شبوة تناقش خطة عملها خلال ايام عيد الاضحى المبارك https://www.elyamnelaraby.com/492572/ اللواء أحمد بن بريك يجتمع بقيادات المحاور والقطاعات العسكرية الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/492601/ الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تناقش مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/492607/ هيئة الأدوية تحذر من أربعة منتجات طبية خطرة https://www.elyamnelaraby.com/492613/ المليشيا الحوثية تجهض ترتيبات الحكومة لصرف رواتب الموظفين بانتظام https://www.elyamnelaraby.com/492617/ برنامج الأغذية العالمي يعلن إفراغ مطاحن البحر الأحمر من الحبوب https://www.elyamnelaraby.com/492622/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.