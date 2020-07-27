شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجمهورية يعزي بوفاة المهندس انيس عبدالله شوطح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة ،بوفاة المهندس انيس عبدالله شوطح الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها الى شقيقه الدكتور جعفر شوطح وأولاد الفقيد وكافة افراد اسرته ،عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يعزي بوفاة المهندس انيس عبدالله شوطح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.