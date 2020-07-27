شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان... انهيار المنازل والفنادق والسيول تغرق العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان فندق قديم انهار مساء اليوم وسط العاصمة صنعاء مخلفا جرحى مفقودين.

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واشارت المصادر ان عن سقوط 4 جرحى جراء الفندق الواقع امام طوارئ مستشفى الثورة في باب اليمن، فيما لا زال بعض الاشخاص تحت الانقاض.

ولفتت المصادر ان الفندق قديم ومهجور وانهار على مطعم بالقرب منه كان في داخله عمال وأن إصابات الجرحى طفيفة وحالتهم مستقرة.

ونوهت المصادر بأن مبنى الفندق مهجور و لم يكن فيه سكان، و جميع المصابين هم عمال، كانوا متواجدين داخل المطعم القريب منه.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، بتشققات في عدد من المنازل والطرقات في العاصمة صنعاء.