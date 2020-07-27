اخيرآ : قيادات عسكرية وامنية وسياسية في الانتقالي .. تقر بالالتزام المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس في الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قيادات عسكرية وسياسية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين عن الالتزام المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض. جاء ذلك في اجتماع ترأسه اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس مايسمى الجمعية الوطنية، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، صباح اليوم. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) Advertisements ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وضم الاجتماع والذي عقد في مقر مايسمى الجمعية الوطنية قيادة المحاور والقطاعات العسكرية في أبين والضالع وطور الباحة، وقيادات القطاعات البحرية والجوية والدفاع الجوي العسكرية الجنوبية والمقاومة، وقيادات الأمن في عدن، وأبين، ولحج والضالع. وفي الاجتماع، أقر المجتمعون، تأييدهم المطلق لاتفاق الرياض ووقوفهم إلى جانب قيادة المجلس الانتقالي وقيادة قوات التحالف العربي ضد المشاريع المضادة، والتزامهم المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس في الرياض من دون شروط أو قيود. وكانت مصادر حكومية ومن الانتقالي الجنوبي قد اكدت التوصل الى اتفاق في الرياض بين الانتقالي والشرعية .

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