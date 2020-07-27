شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف .. تستهدف تحركات الحوثيين في حزم الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للحوثيون في مديرية الحزم، عاصمة المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) Advertisements ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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