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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان...تفاصيل اغتيال الفنان اليمني صلاح الاخفش بالأردن... صور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الفنان اليمني صلاح الأخفش، مرقد في احد المستشفيات، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مشهد تمثيلي بمسلسل ليالي الجحملية داعيا محبيه للدعاء له بالشفاء. وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو مجتز للفنان صلاح الأخفش اثر تعرضه لطلقة نارية في ذراعه حسب ما تم تصويرة. وعقب التأكد من صحة المقطع المتداول اتضح انه مشهد تمثيلي للفنان صلاح الأخفش في مسلسل يمني "ليالي الجحملية". يذكر ان المسلسل يتم تصويره في دولة الاردن. الفنان اليمني صلاح الأخفش، مرقد في احد المستشفيات، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مشهد تمثيلي بمسلسل ليالي الجحملية داعيا محبيه للدعاء له بالشفاء. وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو مجتز للفنان صلاح الأخفش اثر تعرضه لطلقة نارية في ذراعه حسب ما تم تصويرة. وعقب التأكد من صحة المقطع المتداول اتضح انه مشهد تمثيلي للفنان صلاح الأخفش في مسلسل يمني "ليالي الجحملية". يذكر ان المسلسل يتم تصويره في دولة الاردن.

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