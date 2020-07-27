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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تعلن خبر هام ومفرح للوافدين اصحاب الإقامات المنتهية... تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الاثنين)، عن اكتمال التمديد الآلي لصلاحية الإقامات المنتهية الخاصة بالوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة. وأوضحت أن التمديد الآلي مدته ثلاثة أشهر ودون مقابل، ويشمل إقامات الوافدين التي انتهت أثناء فترة تعليق الدخول إلى المملكة والخروج منها. وأفادت الجوازات بأن هذا القرار جاء إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني. ت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الاثنين)، عن اكتمال التمديد الآلي لصلاحية الإقامات المنتهية الخاصة بالوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة. وأوضحت أن التمديد الآلي مدته ثلاثة أشهر ودون مقابل، ويشمل إقامات الوافدين التي انتهت أثناء فترة تعليق الدخول إلى المملكة والخروج منها. وأفادت الجوازات بأن هذا القرار جاء إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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