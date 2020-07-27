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عدن - ياسمين التهامي - مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة يطلق أول خطة عمل استراتيجية لمدة 3 سنوات ومدير المكتب يدعو منظمات المجتمع المدني للتنسيق الكامل !

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جديد اب برس

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مت ورشة عمل القيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والتي نفذها مكتب وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل لاعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب 2020 - 2022 م الورشة التي استمرت اربع ايام واستهدفت العاملين بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل هدفت الى تطوير واقع المكتب ورفع كفاءة الخدمات التي يقدمها للفئات المستهدفة بالاضافة الى تسليط الضوء على الامكانيات التي يتمتع بها المكتب والمعيقات التي تواجه تطوره واستغلال الفرص المتاحة والحد من تأثير التهديدات المتوقعة كما هدفت الخطة الاستراتيجية الى زيادة التفاعل الايجابي بين المستويات المختلفة بالمكتب والحصول على تمويل اكبر لبرامجه واستثمار طاقات العاملين بشكل فاعل لتحقيق مستوى اكبر من الاستدامة لتطوير المكتب. اكد أ. فائز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة على اهمية التخطيط الاستراتيجي في هذه المرحلة وان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يعد اول مكتب ينفذ هذا التخطيط وفق برنامج مزمن من 2020 - 2022م واشار الى أن البرنامج التدريبي استهدف موظفي المكتب والأسر المنتجة ومنظمات المجتمع المدني باشراف المدرب الدولي علي احمد المياس والتي استمرت الدورة اسبوعين. وقال فائز سهيل أن الدورة التدريبية شملت محاور عدة اهمها التحليل والتطبيق والتقييم ومن ثم النتائج واشار الي ان المكتب استهدف منظمات المجتمع المدني بهدف تأهيلها حتى تستطيع أن تعمل بشكل افضل خصوصا أن معظم منظمات المجتمع المدني غير فاعلة لذلك نحن بصدد اعداد تصور متكامل لتأهيل قيادات هذه المنظمات فني واداري. وقال مدير مكتب الشؤون الاجتماعية ان المرحلة التالية تم خلالها الاعداد والتحضير للخطة الاستراتيجية للمكتب وهو ما تطلب اقامة دورة وورشة عمل لموظفي المكتب وشملت جانب نظري واخر عملي وتم انجاز الخطة والتصور وخلال الايام القادمة ستخرج للنور ونبدأ بالتنفيذ وفق هذه المخرجات. ودعا فائز سهيل بلحاف منظمات الجتمع المدني سواء المحلية او الدولية إلى التنسيق الكامل مع مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل في كل الانشطة والفعاليات التي ستنفذها بالمحافظة ليتمكن المكتب من ترتيب الانشطة وتقديم التسهيلات المناسبة بالإضافة إلى قاعدة البيانات التي يمتلكها المكتب في مختلف المجالات والتي ستخدم كل الانشطة المجتمعية. من جهته مدير ادارة التخطيط بمكتب الشؤون الاجتماعية أ. عبدالله بقرف أوضح ان مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل قدم مقترح وتصور حول الخطة الاستراتيجية للمكتب قدمها للسلطة المحلية التي وافقت عليها وقدمت الدعم والتسهيل من اجل انجاحها لتكون نموذجا لبقية المكاتب الحكومية وشملت الخطة مرحلتين الاولى الجانب النظري لمدة اسبوعين واستهدف المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني واشار الى أن المرحلة الثانية في اعداد الخطة اقتصرت على مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لم تشرك فيها المكاتب الاخري إلا في جانب التحليل الخارجي المكاتب الاخرى الذين يعدو شركاء ما هي الفائدة التي ستعود على المكتب من خلالهم. وعن اهداف الخطة والاسباب التي استدعت لتنفيذ هذه الخطة. قال أ. عبدالله أن الدورة والخطة الاستراتيجية ستعود بالفائدة على مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سيتم تفعيل العمل في الادارات بشكل كبير ووضع هيكلية كاملة للمكتب وتوصيف للادارات وتقسيم للموظفين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتقديم خدمة متكاملة للمجتمع بشكل عام.