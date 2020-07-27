شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مؤسف من "الاغذية العالمي" للشعب اليمني ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين إنه نقل آخر شحنة حبوب من مستودع يمثل رمزا لمساعداتها لليمن. وقال البرنامج إن مستودع الحبوب التابع للمنظمة والذي يعتبر رمزا لجهود منظمات الإغاثة للمناورة على الخطوط الأمامية لجبهات القتال في الحرب اليمنية قد أفرغ تماما ووزعت محتوياته على الشعب الجائع بعد نحو عامين من قطع الحرب طريق الوصول إليه. وأصبحت منشأة مطاحن البحر الأحمر التي استأجرها البرنامج في إطار عملية مساعدات لإطعام 13 مليون شخص شهريا أحد محاور صراع مجمد في ميناء الحديدة الاستراتيجي. ويقع المستودع وسط شبكة معقدة من جبهات القتال بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وقوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وأصبح من المتعذر الوصول إليه في سبتمبر أيلول 2018 ولحقت به أضرار بسبب القصف. وكانت الحبوب المخزنة فيه والتي تكفي لإطعام أربعة ملايين شخص مهددة بالتلف في جو اليمن الرطب وتطلب الأمر عاما من المفاوضات والعمليات الخطرة عبر جبهات القتال لفتح الطريق واستئناف الطحن والتوزيع في سبتمبر أيلول من العام الماضي. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين إنه نقل آخر شحنة حبوب من مستودع يمثل رمزا لمساعداتها لليمن. وقال البرنامج إن مستودع الحبوب التابع للمنظمة والذي يعتبر رمزا لجهود منظمات الإغاثة للمناورة على الخطوط الأمامية لجبهات القتال في الحرب اليمنية قد أفرغ تماما ووزعت محتوياته على الشعب الجائع بعد نحو عامين من قطع الحرب طريق الوصول إليه. وأصبحت منشأة مطاحن البحر الأحمر التي استأجرها البرنامج في إطار عملية مساعدات لإطعام 13 مليون شخص شهريا أحد محاور صراع مجمد في ميناء الحديدة الاستراتيجي. ويقع المستودع وسط شبكة معقدة من جبهات القتال بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وقوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وأصبح من المتعذر الوصول إليه في سبتمبر أيلول 2018 ولحقت به أضرار بسبب القصف. وكانت الحبوب المخزنة فيه والتي تكفي لإطعام أربعة ملايين شخص مهددة بالتلف في جو اليمن الرطب وتطلب الأمر عاما من المفاوضات والعمليات الخطرة عبر جبهات القتال لفتح الطريق واستئناف الطحن والتوزيع في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

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