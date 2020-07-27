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عدن - ياسمين التهامي - الدكتور جميح يؤكد على أن الوضع يتغير في الجنوب بشكل سريع بسبب هذه الأخطاء الذي أرتكبها الإنتقالي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ تب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح يؤكد بأن الحشود التى أقيمت اليوم في مدينة لودر بمحافظة أبين ستلقى زخماً كبيراً من شرائح واسعة. وقال جميح في تغريدة له على موقع " تويتر " رصدها موقع يمني بوست الإخباري الوضع في جنوب البلاد يتغير بشكل سريع هناك جملة من الأخطاء وقع فيها المجلس الانتقالي جعلته يفقد الكثير من الزخم لصالح خصومه في الائتلاف الوطني الجنوبي. وأشار إلى أن حشود"لودر"ستلقى زخماً أكبر لوسطية شعاراتها التي تجد تأييداً كبيراً من شرائح واسعة بالشمال والجنوب العقلانية والاعتدال والوسطية. حشود كبيرة خرجت في مديرية لودر بمحافظة أبين تهتف للوحدة والشرعية وترفع علم اليمن. المظاهرة التي نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي تظهر أن هناك تنوعاً في الشارع جنوب البلاد، وأن دعاوى تمثيل طرف واحد للجنوب غير دقيقة. وبما أن التنوع موجود فلابد من سماع جميع الأصوات. pic.twitter.com/H3wlMsSbdr — د. محمد جميح (@MJumeh) July 27, 2020 وأضاف في تغريدة أخرى بأن الوضع في جنوب البلاد يتغير بشكل سريع. هناك جملة من الأخطاء وقع فيها المجلس الانتقالي،جعلته يفقد الكثير من الزخم لصالح خصومه في الائتلاف الوطني الجنوبي. حشود"لودر"ستلقى زخماً أكبر لوسطية شعاراتها التي تجد تأييداً كبيراً من شرائح واسعة بالشمال والجنوب. العقلانية والاعتدال والوسطية. الوضع في جنوب البلاد يتغير بشكل سريع. هناك جملة من الأخطاء وقع فيها المجلس الانتقالي،جعلته يفقد الكثير من الزخم لصالح خصومه في الائتلاف الوطني الجنوبي. حشود"لودر"ستلقى زخماً أكبر لوسطية شعاراتها التي تجد تأييداً كبيراً من شرائح واسعة بالشمال والجنوب. العقلانية والاعتدال والوسطية. pic.twitter.com/FBWfESTVfD — د. محمد جميح (@MJumeh) July 27, 2020 تب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح يؤكد بأن الحشود التى أقيمت اليوم في مدينة لودر بمحافظة أبين ستلقى زخماً كبيراً من شرائح واسعة. وقال جميح في تغريدة له على موقع " تويتر " رصدها موقع يمني بوست الإخباري الوضع في جنوب البلاد يتغير بشكل سريع هناك جملة من الأخطاء وقع فيها المجلس الانتقالي جعلته يفقد الكثير من الزخم لصالح خصومه في الائتلاف الوطني الجنوبي. وأشار إلى أن حشود"لودر"ستلقى زخماً أكبر لوسطية شعاراتها التي تجد تأييداً كبيراً من شرائح واسعة بالشمال والجنوب العقلانية والاعتدال والوسطية. حشود كبيرة خرجت في مديرية لودر بمحافظة أبين تهتف للوحدة والشرعية وترفع علم اليمن. المظاهرة التي نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي تظهر أن هناك تنوعاً في الشارع جنوب البلاد، وأن دعاوى تمثيل طرف واحد للجنوب غير دقيقة. وبما أن التنوع موجود فلابد من سماع جميع الأصوات. pic.twitter.com/H3wlMsSbdr — د. محمد جميح (@MJumeh) July 27, 2020 وأضاف في تغريدة أخرى بأن الوضع في جنوب البلاد يتغير بشكل سريع. هناك جملة من الأخطاء وقع فيها المجلس الانتقالي،جعلته يفقد الكثير من الزخم لصالح خصومه في الائتلاف الوطني الجنوبي. حشود"لودر"ستلقى زخماً أكبر لوسطية شعاراتها التي تجد تأييداً كبيراً من شرائح واسعة بالشمال والجنوب. العقلانية والاعتدال والوسطية. الوضع في جنوب البلاد يتغير بشكل سريع. هناك جملة من الأخطاء وقع فيها المجلس الانتقالي،جعلته يفقد الكثير من الزخم لصالح خصومه في الائتلاف الوطني الجنوبي. حشود"لودر"ستلقى زخماً أكبر لوسطية شعاراتها التي تجد تأييداً كبيراً من شرائح واسعة بالشمال والجنوب. العقلانية والاعتدال والوسطية. pic.twitter.com/FBWfESTVfD — د. محمد جميح (@MJumeh) July 27, 2020

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