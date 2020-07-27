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عدن - ياسمين التهامي - بعد نقلة بطائرة أمريكية للعلاج .. الكويت تصارح الشعب الكويتي رسميا بحالة أمير البلاد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد آل صباح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حالة صحية مستقرة. وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا للحكومة عبر الاتصال المرئي حيث "طمأن على استقرار صحة" أمير البلاد، الذي يستكمل علاجه في الولايات المتحدة. وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن الشيخ صباح البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر في يوم 22 يوليو متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها. رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد آل صباح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حالة صحية مستقرة. وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا للحكومة عبر الاتصال المرئي حيث "طمأن على استقرار صحة" أمير البلاد، الذي يستكمل علاجه في الولايات المتحدة. وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن الشيخ صباح البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر في يوم 22 يوليو متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

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