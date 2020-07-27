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في السعودية شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة !

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عدن - ياسمين التهامي - في السعودية شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة !

 

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جديد اب برس

 

 

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الجهات الأمنية في ‎جدة بلاغا عن شخص أقدم على طعن امرأة أمام محلات تجارية في حي الروابي، ثم لاذ بالفرار. وقالت مصادر إن المرأة توفت متأثرة بالطعنات التي تلقتها من رجل، مشيرة إلى أن المعلومات تقول إنه زوجها، وفقًا "للوطن" وقامت الجهات الأمنية بالتحري لضبط المتهم، وسنوافيكم التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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