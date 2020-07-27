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عدن - ياسمين التهامي - في السعودية شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الجهات الأمنية في ‎جدة بلاغا عن شخص أقدم على طعن امرأة أمام محلات تجارية في حي الروابي، ثم لاذ بالفرار. وقالت مصادر إن المرأة توفت متأثرة بالطعنات التي تلقتها من رجل، مشيرة إلى أن المعلومات تقول إنه زوجها، وفقًا "للوطن" وقامت الجهات الأمنية بالتحري لضبط المتهم، وسنوافيكم التفاصيل. الجهات الأمنية في ‎جدة بلاغا عن شخص أقدم على طعن امرأة أمام محلات تجارية في حي الروابي، ثم لاذ بالفرار. وقالت مصادر إن المرأة توفت متأثرة بالطعنات التي تلقتها من رجل، مشيرة إلى أن المعلومات تقول إنه زوجها، وفقًا "للوطن" وقامت الجهات الأمنية بالتحري لضبط المتهم، وسنوافيكم التفاصيل.

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