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عدن - ياسمين التهامي - ماوردنا من المبعوث الأمريكي: النزاع بين دول الخليج العربية استمر أطول مما ينبغي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ر براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الأحد، أن النزاع بين دول الخليج العربية "استمر أطول مما ينبغي". وقال هوك للصحفيين في الدوحة بعد عقب اجتماعه مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "النزاع استمر لفترة أطول مما ينبغي وهو يضر في نهاية المطاف بمصالحنا الإقليمية المشتركة في الاستقرار والازدهار والأمن". وأضاف: "إنهاء هذا الخلاف سيعزز المصالح الجماعية لكل أطرافه". وقال هوك إنه سيثير الخلاف الخليجي مع المسؤولين في الكويت، التي سيتوجه إليها بعد الدوحة، معربا عن أمله في ألا يكون لوجود أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في المستشفى "أي تأثير سلبي على الجهود الدبلوماسية". وكانت ر براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الأحد، أن النزاع بين دول الخليج العربية "استمر أطول مما ينبغي". وقال هوك للصحفيين في الدوحة بعد عقب اجتماعه مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "النزاع استمر لفترة أطول مما ينبغي وهو يضر في نهاية المطاف بمصالحنا الإقليمية المشتركة في الاستقرار والازدهار والأمن". وأضاف: "إنهاء هذا الخلاف سيعزز المصالح الجماعية لكل أطرافه". وقال هوك إنه سيثير الخلاف الخليجي مع المسؤولين في الكويت، التي سيتوجه إليها بعد الدوحة، معربا عن أمله في ألا يكون لوجود أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في المستشفى "أي تأثير سلبي على الجهود الدبلوماسية". وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في منتصف 2017 على خلفية اتهامات تتعلق بدعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها. ويقوم هوك حاليا بجولة إقليمية في مسعى لحشد التأييد الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي مفعوله في أكتوبر المقبل. المصدر: "رويترز"

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