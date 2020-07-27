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عدن - ياسمين التهامي - كوب واحد من هذا المشروب ينظف الكبد والجسم، سيجعل كبدك جديداً ويعيد لك شبابك !

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جديد اب برس

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كم من التوابل اللذيذة التي تضفي مذاقًا شهيا على الوجبات المختلفة فضلًا عن قيمته الغذائية العالية، فقد يغفل الكثير فوائد تناوله على الريق. قال استشاري التغذية العلاجية د. سمير القط: إن الكركم يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج كثير من المشاكل، بالإضافة إلى إدخاله في طهي الطعام، أنه يمد الجسم بالعديد من القيم الغذائية العالية، والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان والمعادن، ويحتوي على مادة الكركمين المفيدة لصحة الإنسان العامة، فهي تعمل على منع حدوث الأورام وبالتالي فهي تعد علاج فعال لأمراض السرطانات المختلفة، كما أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، ويحسن صحة الجهاز الهضمي، ويطرد الغازات من البطن. فوائد الكركم 1. مضاد قوي للالتهابات: فقد ثبت أن من فوائد الكركم أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للاكسدة والمواد المضادة للفيروسات وللجراثيم وللفطريات، بالاضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان والمواد المضادة للالتهابات. 2. يعالج التهاب المفاصل: يعتبر علاج طبيعي لالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي. 3. مقاومة نزلات البرد والانفلونزا: فباعتباره مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات، يجعله فعالا في مقاومة السعال نزلات البرد والانفلونزا. 4. يحفز جهاز المناعة: يساعد على تحفيز جهاز المناعة في الجسم ودعم المناعة بشكل عام . 5- يحارب السرطان : دلت العديد من الدراسات الحديثة بأن الكركم يحتوي على مادة "كيوركيومين" - وهي العنصر النشط في الكركم- والتي يمكن أن تحفز الخلايا للقيام بالعملية التي تتسبب في التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ويستخدم للوقاية من السرطان 6. مفيد لصحة الكبد ويزيل السموم من الجسم، الكبد يزيل سموم الدم من خلال إنتاج الانزيمات والكركم يعمل على زيادة إنتاج هذه الإنزيمات الحيوية مما يؤدي الى تقليل السموم في الجسم. 7. يساعد في نزول الوزن وحرق الدهون لقد أثبتت العديد من التجارب أن من فوائد الكركم أنه يساعد في التمثيل الغذائي للدهون ويساعد في خسارة الوزن وتنحيف البطن. 8. الكركم يقلل من مستوى الكولسترول في الدم 9. فوائد الكركم للوجه والجمال والبشرة وجد أن للكركمين خصائص تساعد على تعزيز صحة البشرة وجمالها وتقوي الشعر وتعالج مشاكله. ولعل أقوى النتائج ظهرت على موضوع علاج حب الشباب واثاره، وتنقية البشرة وتوحيد لونها.