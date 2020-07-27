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عدن - ياسمين التهامي - لـمـرضـى ضـغـط الــدم المرتفع .. لا يفوتكم هذا المشروب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مشروبا صحيا ومفيدا لمرضى ضغط الدم المرتفع لضبط الضغط فى الدم. مكونات المشروب : أوراق زيتون كركديه القليل من العسل ( اختياري ) . نحضر مقدار قبضة اليد من أوراق الزيتون النظيفة ونقطعها قطع متوسطة نحضر زهور الكركديه ونضعهم سويا في الماء و على نار هادئه حتى تصل إلى درجة الغليان يترك حتى يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط ثم ترفع من على النار وتترك حتى يبرد ، ويشرب بارد ويمكن اضافة العسل ان احببتهم . وتشرب هذه الوصفة بعد كل وجبة مقدار كاسة وستلاحظون خلال فترة قصيرة أن الضغط لديكم بدأ بالاستقرار أكثر . خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مشروبا صحيا ومفيدا لمرضى ضغط الدم المرتفع لضبط الضغط فى الدم. مكونات المشروب : أوراق زيتون كركديه القليل من العسل ( اختياري ) . نحضر مقدار قبضة اليد من أوراق الزيتون النظيفة ونقطعها قطع متوسطة نحضر زهور الكركديه ونضعهم سويا في الماء و على نار هادئه حتى تصل إلى درجة الغليان يترك حتى يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط ثم ترفع من على النار وتترك حتى يبرد ، ويشرب بارد ويمكن اضافة العسل ان احببتهم . وتشرب هذه الوصفة بعد كل وجبة مقدار كاسة وستلاحظون خلال فترة قصيرة أن الضغط لديكم بدأ بالاستقرار أكثر .

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