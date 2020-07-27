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عدن - ياسمين التهامي - للمتزوجين لا تتناول هذه المشروبات قبل المعاشرة الزوجية كي لا تقع بالإحراج !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ب بعض المشروبات في تأثيرات سلبية على ممارسة العلاقة الحميمة لدى الرجل أو المرأة، ولذلك لا ينصح بتناولها قبل الممارسة الجنسية. موقع ويب طب كشف أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تعيق ممارسة العلاقة الحميمة وتؤثر على جودتها، ومن ضمنها الأطعمة والمشروبات، ولذلك يجب الإمتناع عن تناول الأطعمة الدهنية التي تسبب اضطرابات الهضم مشروبات يجب تجنبها قبل المعاشرة الزوجية: 1- المشروبات الغنية بالكافيين على الرغم من أنها تساعد على اليقظة ورفع الطاقة، تتسبب المشروبات الغنية بالكافيين في زيادة مستويات الكورتيزول بالجسم، وهو هرمون التوتر، وفي حالة ارتفاع هرمون التوتر بالجسم، فإنه يسبب صعوبة استرخاء الجسم وتقليل الرغبة الجنسية. ينصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين قبل ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. 2- مشروب النعناع يمكن أن يتسبب النعناع في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل كونه يحتوي على مركب المنتول، مما يؤثر على قوة الإنتصاب لدى الرجل. ويمكن استبداله ببعض مشروبات الأعشاب الأخرى مثل البابونج واليانسون وغيرها، حيث تساعد على الشعور بالإسترخاء وعلاج أي اضطرابات هضمية يمكن أن تؤثر على الممارسة الجنسية. 3- المشروبات الغازية بالإضافة إلى احتواء المشروبات الغازية على نسبة مرتفعة من الكافيين، تتسبب هذه المشروبات في زيادة التجشؤ، وهو أمر يسبب حرجاً أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. كما أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناولها، ويتسبب هذا في تأثيرات سلبية على الصحة الجنسية. 4- منتجات الألبان يتسبب حامض الحليب في تقليل الرغبة الجنسية، كما أن منتجات الألبان يمكن أن تؤثر على إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجل والمرأة، ولذلك لا ينصح بتناول منتجات الألبان قبل ممارسة الجنس. وينطبق ذلك على مختلف منتجات الحليب مثل اللبن والزبادي واللبن الرائب والايس كريم وغيرها، ويمكن تناول كوب الحليب الدافىء بعد ممارسة الجنس وقبل النوم للشعور بالإسترخاء. 5- مشروبات الشوكولاتة على الرغم من أن الشوكولاتة تساعد في زيادة الرغبة الجنسية، ولكن الإفراط في تناولها أو تناول المشروبات المصنوعة منها يمكن أن يؤثر على الرغبة الجنسية بالسلب، مثل الشوكولاتة بالحليب وغيرها. وذلك لاحتوائها على مادة ميثيل كزانتين التي تسبب الشعور بالخمول، كما أنها غنية بالسكريات التي تعيق القدرة الجنسية وتؤثر على الصحة بالسلب، وبشكل عام ينصح بعدم الإفراط في تناول مشروبات الشوكولاتة. 6- المشروبات الغنية بالسكريات سواء كانت عصائر الفواكه أو غيرها من المشروبات، لا ينصح بتناول أي مشروبات غنية بالسكريات قبل ممارسة العلاقة الحميمة. حيث أن هذه المشروبات تؤثر على إفراز مستويات الهرمونات الجنسية، وتسبب الشعور بزيادة الطاقة بشكل مؤقت، وسرعان ما تنخفض مستويات الطاقة مرة أخرى. 7- عرق السوس هناك ارتباط وثيق بين عرق السوس وقلة الرغبة الجنسية، وذلك لاحتوائه على الغليسرين الذي يسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون المتحكم في القدرة الجنسية، وبالتالي يجب عدم تناول مشروب عرق السوس قبل ممارسة الجنسية، وخاصةً لدى الرجل. وبشكل عام، ينصح بتجنب تناول أي مشروبات أو سوائل قبل ممارسة الجنس حتى وإن كانت الماء، وذلك لأن السوائل تزيد من الحاجة إلى التبول، وهو ما يسبب مواقف محرجة بين الزوجين، ويؤثر على العلاقة الحميمة بشكل كبير. ب بعض المشروبات في تأثيرات سلبية على ممارسة العلاقة الحميمة لدى الرجل أو المرأة، ولذلك لا ينصح بتناولها قبل الممارسة الجنسية. موقع ويب طب كشف أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تعيق ممارسة العلاقة الحميمة وتؤثر على جودتها، ومن ضمنها الأطعمة والمشروبات، ولذلك يجب الإمتناع عن تناول الأطعمة الدهنية التي تسبب اضطرابات الهضم مشروبات يجب تجنبها قبل المعاشرة الزوجية: 1- المشروبات الغنية بالكافيين على الرغم من أنها تساعد على اليقظة ورفع الطاقة، تتسبب المشروبات الغنية بالكافيين في زيادة مستويات الكورتيزول بالجسم، وهو هرمون التوتر، وفي حالة ارتفاع هرمون التوتر بالجسم، فإنه يسبب صعوبة استرخاء الجسم وتقليل الرغبة الجنسية. ينصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين قبل ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. 2- مشروب النعناع يمكن أن يتسبب النعناع في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل كونه يحتوي على مركب المنتول، مما يؤثر على قوة الإنتصاب لدى الرجل. ويمكن استبداله ببعض مشروبات الأعشاب الأخرى مثل البابونج واليانسون وغيرها، حيث تساعد على الشعور بالإسترخاء وعلاج أي اضطرابات هضمية يمكن أن تؤثر على الممارسة الجنسية. 3- المشروبات الغازية بالإضافة إلى احتواء المشروبات الغازية على نسبة مرتفعة من الكافيين، تتسبب هذه المشروبات في زيادة التجشؤ، وهو أمر يسبب حرجاً أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. كما أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناولها، ويتسبب هذا في تأثيرات سلبية على الصحة الجنسية. 4- منتجات الألبان يتسبب حامض الحليب في تقليل الرغبة الجنسية، كما أن منتجات الألبان يمكن أن تؤثر على إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجل والمرأة، ولذلك لا ينصح بتناول منتجات الألبان قبل ممارسة الجنس. وينطبق ذلك على مختلف منتجات الحليب مثل اللبن والزبادي واللبن الرائب والايس كريم وغيرها، ويمكن تناول كوب الحليب الدافىء بعد ممارسة الجنس وقبل النوم للشعور بالإسترخاء. 5- مشروبات الشوكولاتة على الرغم من أن الشوكولاتة تساعد في زيادة الرغبة الجنسية، ولكن الإفراط في تناولها أو تناول المشروبات المصنوعة منها يمكن أن يؤثر على الرغبة الجنسية بالسلب، مثل الشوكولاتة بالحليب وغيرها. وذلك لاحتوائها على مادة ميثيل كزانتين التي تسبب الشعور بالخمول، كما أنها غنية بالسكريات التي تعيق القدرة الجنسية وتؤثر على الصحة بالسلب، وبشكل عام ينصح بعدم الإفراط في تناول مشروبات الشوكولاتة. 6- المشروبات الغنية بالسكريات سواء كانت عصائر الفواكه أو غيرها من المشروبات، لا ينصح بتناول أي مشروبات غنية بالسكريات قبل ممارسة العلاقة الحميمة. حيث أن هذه المشروبات تؤثر على إفراز مستويات الهرمونات الجنسية، وتسبب الشعور بزيادة الطاقة بشكل مؤقت، وسرعان ما تنخفض مستويات الطاقة مرة أخرى. 7- عرق السوس هناك ارتباط وثيق بين عرق السوس وقلة الرغبة الجنسية، وذلك لاحتوائه على الغليسرين الذي يسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون المتحكم في القدرة الجنسية، وبالتالي يجب عدم تناول مشروب عرق السوس قبل ممارسة الجنسية، وخاصةً لدى الرجل. وبشكل عام، ينصح بتجنب تناول أي مشروبات أو سوائل قبل ممارسة الجنس حتى وإن كانت الماء، وذلك لأن السوائل تزيد من الحاجة إلى التبول، وهو ما يسبب مواقف محرجة بين الزوجين، ويؤثر على العلاقة الحميمة بشكل كبير.

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