شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عجوز عثرت على شاب وفتاة يمارسون الجنس تحت الاشجار .. شاهد كيف عاقبتهم بطريقة لم تخطر على بآل أحد .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انهالت امرأة روسية بالضرب على شاب وفتاة، بعد أن ضبطتهما في وضع حميمي بين الأشجار في وضح النهار.

وشوهدت المرأة في مقطع فيديو وهي تحمل لوحًا خشبيًا تنهال عليه بالضرب على الشاب والفتاة، في مدينة ستافروبول كراي جنوب غرب روسيا.

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وأظهر الفيديو، “ليدي إيرينا”، وهي تضرب الشاب والفتاة، وتقوم بتوبيخها أمام الجيران، حيث كان يضحك أحدهم من رد فعل امرأة العجوز.

وصرحت ناتاليا بانفيلوفا، عالمة النفس الأسرية لموقع (Vzglyad) المحلي: “رد فعل المرأة واضح، وهي غاضبة من الوضع، لذا أمسكت بأول شيء في متناول اليد وضربتهما وكأنهما أطفال صغار”.

وأضافت: “ربما كان رد فعلها سببه موقف” المدرسة القديمة”.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً بين المتابعين، وعلق أحدهم: “السيدة إيرينا فعلت الشيء الصحيح!”، وقال آخر: “أعتقد أنها ردت بشكل مناسب”.

لكن “إيبريت بوليزنيي” قالت: “هذه السيدة العجوز أثبتت تمامًا الأزمة الديموغرافية في البلاد”.

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شاهد الفيديو من هنا..