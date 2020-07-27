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صنعاء - ياسمين الخيامي - نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن اذا تناولتها على وجبة الغداء فإنها تنقي دمك من السموم وتحميك من امراض المعدة والسكري وتحارب هشاشة العضام وتقيك من الجلطات

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