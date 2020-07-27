اخبار الخليج / اخبار اليمن

نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن اذا تناولتها على وجبة الغداء فإنها تنقي دمك من السموم وتحميك من امراض المعدة والسكري وتحارب هشاشة العضام وتقيك من الجلطات 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن اذا تناولتها على وجبة الغداء فإنها تنقي دمك من السموم وتحميك من امراض المعدة والسكري وتحارب هشاشة العضام وتقيك من الجلطات  والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن اذا تناولتها على وجبة الغداء فإنها تنقي دمك من السموم وتحميك من امراض المعدة والسكري وتحارب هشاشة العضام وتقيك من الجلطات 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن اذا تناولتها على وجبة الغداء فإنها تنقي دمك من السموم وتحميك من امراض المعدة والسكري وتحارب هشاشة العضام وتقيك من الجلطات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا