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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام:مدير عام الجوازات السعودية، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يعلن رسميا اعفاء هذه الفئة من المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم والغرامات

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