إب.. الحوثيون ينهبون معدات طبية مقدمة من إحدى المنظمات

صادرت مليشيا الحوثي الانقلابية، معدات طبية وأثاث وحدة صحية في مديرية السياني، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مكتب الصحة في مديرية السياني الخاضع للحوثيين، قام بمصادرة معدات طبية وأثاث قدمتها إحدى المنظمات المانحة للوحدة الصحية في منطقة "محطب" في عزلة صهبان بمديرية السياني.



وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المعدات الطبية في جنح الليل، وسط تضارب الأنباء حول وجهتها، ففي الوقت الذي يقول الأهالي أن قيادات حوثية تقف وراء عملية النهب، يعلل مركز صحة السياني بنقلها لمركز آخر (لم يسمه) داخل المديرية.



من جهته أكد عضو المجلس المحلي عن المنطقة في المديرية" عبدالغني الوجيه" وقوع الحادثة، وقال إن الحادثة أشبه بعملية سطو، مشيراً إلى أن تفاصيل عملية مصادرة المعدات الطبية لاتبدو قانونية، كونها تمت خفية بعد الفجر وفي لحظة تساقط للأمطار، مبدياً استغرابه من الحديث عن توجيهات بنقلها إلى مكان آخر.



وقدرت المصادر قيمة المعدات الطبية المصادرة بنحو 50 ألف دولار أمريكي، حيث تشمل أجهزة طبية من بينها جهاز تلفزيون (سونار) وأجهزة مختبر ومنظومة طاقة شمسة متكاملة.



وأشارت مصادر "يمن شباب نت" أن الوحدة الصحية تعمل منذ فترة ويتواجد فيها طاقم طبي ويستفيد من خدماتها الآلاف من أبناء المنطقة، وذلك خلافاً لرواية عدم وجود كادر في الوحدة التي جرى تسويقها من مركز صحة المديرية.



وتُتهم مليشيا الحوثي من قبل منظمات عاملة في المحافظة، بمصادرة ونهب المساعدات الطبية التي تقدمها للقطاع الصحي في المحافظة وتستخدمها لصالح الجماعة.

