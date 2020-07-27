حددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الخميس القادم موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ، وتنهي رابع أيام العيد مع تعويض أيام الإجازة الرسمية.



وأعلنت الوزارة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، أن إجازة العيد تبدأ يوم الخميس 9 ذي الحجة الموافق 30 يوليو 2010م وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد وذلك وفقا لنص المادة(3)من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



وقالت الوزارة "كون الإجازة تتداخل معها يومي إجازة فإنه تم تعويضها بيومي الخامس والسادس من أيام العيد".



وأضافت "وطبقا لنص المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على (إذا انتهت أي من إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وتبعها يوم عمل يليه إجازة رسمية أو راحة أسبوعية يعتبر اليوم الواقع بينهما اجازة) فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020م"، وفق وكالة سبا الرسمية.



وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية: الخميس القادم بدء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.