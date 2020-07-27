الحكومة تقر استئناف الدراسة الجامعية في أغسطس المقبل

أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، استئناف الدارسة الجامعية في الجامعات والأهلية في أغسطس المقبل، بعد توقف دام نحو 5 أشهر.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فإن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، أقرت استئناف الدراسة الجامعية في 23 أغسطس المقبل.



وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة أقرت أيضًا، عقد ورشة عمل بمدينة المكلا يومي 9 ـ 10 أغسطس القادم، لمناقشة استئناف الدراسة في الجامعات وإجراء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، بمشاركة قيادة وزارة التعليم العالي واللجنة العلمية الطبية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ورؤساء الاتحادات الطلابية.



ومنذ مارس الماضي، توقفت الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية باليمن، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الوزارة لمواجهة كورونا.



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