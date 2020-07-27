شكرا لبحثكم عن خبر نجاح أوَّل زراعة لشجرة اللوزيات في جبال جحاف ـ الضالع... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بمبادرة ذاتية من قبل المزارع عبدالمجيد علي طالب صالح، في بلدة الشيمة بسلسلة جبال جحاف الضالع، قام بإنشاء وزراعة بذور أو شتلات اللوز قبل أربع سنوات والآن يحصد ثمار زراعته وتجربته مع شجرة اللوز التي تكثر زراعتها في منطقتي بني مطر وخولان في محافظة صنعاء، كما هو مُبِين بالصورة.

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ويُعَـدُّ جبل جحاف ومدرجاته الشهيرة قابلة لزراعة أيّ نوع من الخضروات والفواكة واللوزيات نظرًا لخصوبة أرضه ولكونه من المناطق الباردة والمعتدلة، وتنتمي شجرة اللوز إلى عائلة اللوزيات، وهي من النباتات متساقطة الأوراق ذات النواة الحجرية وتجود زراعتها في المناطق الباردة والمعتدلة.

وتزدهر زراعة اللوز في المناطق المعتدلة وبالذات في مناطق المرتفعات الجبلية، وهي قليلة الاحتياجات المائية، وتتأثر بدرجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، وتحتاج إلى عددٍ من ساعات البرودة أثناء الشتاء، وقد تؤذيها البرودة الشديدة في الشتاء أو الحرارة الزائدة في الصيف.

ويتخوفٌ الكثيرٌ من المزارعين من الخوضِ في زراعةِ اللوزِ في العديد من المناطق بسببِ طولِ الفترة من الشتل في المزارع المستديمة، حتَّى أوَّل إنتاج والذي يصل إلى 4 سنوات.. تحيَّة خاصة للأخ العزيز عبدالمجيد طالب

• شايف محمد الحدي