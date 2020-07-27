شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يصدم سكان عدن بخدمة الانترنت.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت مليشيا الحوثي الإنقلابية، نظام تسديد فواتير خدمة الانترنت الأرضي، للمشتركين عبر مكتب "يمن نت" في العاصمة عدن.

وافاد مستخدمون في مدينة عدن، إنهم تفاجأوا بتوقف "يمن نت" عن تسديد فواتير الخدمة، وتحويل العملية عبر المركز الرئيسي الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي، في صنعاء.

وجاءت الخطوة في وقت كان ينتظر فيه قطاع واسع من اليمنيين، قيام حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتحرير قطاع الاتصالات ووضع حد لهيمنة المليشيا الحوثية عليه.

وكشف الصحافي صالح البيضاني، في وقت سابق عن معلومات صادمة، حول ارتباط وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الشرعية، بمليشيا الحوثي.

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ونشر الصحافي البيضاني، سلسلة تغريدات عبر حسابه في منصة تويتر، قال فيهان "إن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية باتت إحدى أخطر نقاط الضعف نتيجة لأدائها المشبوه وارتباط العديد من قياداتها بشبكات الفساد في صنعاء وعدن على حد سواء".

وأكد أن وزير الاتصالات لطفي باشريف، يعرقل أي محاولات لفصل التحكم في الانترنت والبريد وكافة الأنظمة التي ما زالت تدار من قبل الحوثيين.

وذكر أن بعض المحيطين به (باشريف) يقومون بزيارة مناطق سيطرة الحوثي بشكل منتظم"، مضيفا إن وزارته "ما تزال تدار بالكامل من الجراف بصنعاء".

واوضح البيضاني، في تغريدة أخرى "استطاع الحوثيون زرع الكثير من العناصر داخل شبكات الفساد في الشرعية حتى تحظى تلك العناصر بالحماية الذاتية التي يوفرها لوبي الفساد النافذ والمتماس".

وأختتم حديثه بالقول "يستطيع المسؤول في الشرعية إذا أراد أن يصبح بطلا أن يحمل التحالف العربي مسؤولية الفشل في أي وقت، بينما لا يستطيع حتى التلميح لدور شبكات الفساد حتى لا تتضرر مصالحه ويفقد منصبه".