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تسجيل 10 حالات إصابة بكورونا 36 حالة شفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

تسجيل 10 حالات إصابة بكورونا 36 حالة شفاء

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، اليوم الإثنين في محافظتي حضرموت والضالع .

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وبحسب اللجنة فإن تم تسجيل تسع حالات في حضرموت، وحالة في الضالع، مشيرة في تغريدة لها بتويتر، إلى أنه تم تسجيل (36) حالة شفاء منها 30 حالة في حضرموت 3 في الضالع ومثلها في لحج .

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1691) منها (483) وفاة و(833)  تعافي

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