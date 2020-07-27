شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 10 حالات إصابة بكورونا 36 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، اليوم الإثنين في محافظتي حضرموت والضالع .

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وبحسب اللجنة فإن تم تسجيل تسع حالات في حضرموت، وحالة في الضالع، مشيرة في تغريدة لها بتويتر، إلى أنه تم تسجيل (36) حالة شفاء منها 30 حالة في حضرموت 3 في الضالع ومثلها في لحج .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1691) منها (483) وفاة و(833) تعافي