شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكي المهرة يدين قمع الفعاليات والاعتصامات المدنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان الاستاذ محمد ابراهيم سيدون سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالمهرة ألاحداث التي وقعت في مدينة الغيظة جراء منع الجماهير الوافدة من المشاركة في فعاليتهم في ساحة الاعتصام المخصصة لإقامة الفعاليات والتظاهرات، وما رافق ذلك من اطلاق النار واغلاق المنافذ امام وفود الجماهير المشاركة في المهرجان الشعبي الذي دعا له ونظمه المجلس الانتقالي الجنوبي .

وقال سيدون ان محافظة المهرة ميدان مفتوح لكل الفعاليات والاعتصامات المدنية، ولم يحدث ان تم منع اي فعاليات كون منع الناس من التعبير وكبت حرياتهم يتعارض كليا مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، كحق التظاهر وحق اقامة المسيرات والفعاليات المختلفة..

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واستنكر الاستاذ محمد سيدون عسكرة مدينة الغيظة سواء من السلطات او جهات اخرى وكذا اقامة النقاط في مداخلها لمنع المتظاهرين، ومحاولات جر الناس الى التناحر، وهو الامر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، كون ذلك سيقود الى زعزعة امن واستقرار المحافظة والسلم الاهلي وتعكير الحياة المدنية، وسيفضي الى تناحرات نحن في غنى عنها، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد..

كما دعا الى التحقيق في ما حدث ومحاسبة المتسببين في قمع ومنع الناس من المشاركة في الفعالية السلمية واحداث القلاقل وانتاج الازمات..

واهاب الاستاذ محمد سيدون بالسلطة المحلية بالمحافظة القيام بدورها في حماية حق الناس في التعبيرات المدنية السلمية.