"البركاني" يشيد بالدور الريادي والنضالي لأبناء محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بالدور الريادي والنضالي لأبناء محافظة حضرموت في دعم المشروع الوطني الجامع والوقوف الى جانب الشرعية الدستورية وكل ما يحقق أمن اليمن ويحافظ على استقراره ووحدته وسلامة أراضيه.



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وأكد البركاني خلال لقائه ،اليوم ،قيادة وممثلي مرجعية حضرموت الوادي ومؤتمر حضرموت الجامع بقيادة عضو مجلس الشورى رئيس مرجعية حضرموت الشيخ عبدالله الكثيري ، والأمين العام للمرجعية جمعان سعيد مبارك ، على أهمية تكاتف كافة الجهود الوطنية المخلصة لتوحيد الصف الوطني الجامع ضد المشروع الحوثي الإمامي الكهنوتي والخروج باليمن من أزمته الراهنة وتحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث ،ووضع الحلول الجذرية لتجاوز كافة الاشكاليات.

ونوه البركاني ،الى أهمية محافظة حضرموت وأبنائها في دعم جهود تنفيذ اتفاق الرياض والمشاركة الفاعلة في انجاح كافة الجهود الوطنية لبناء اليمن الاتحادي الجديد واستعادة الدولة وتلبية تطلعات وطموحات أبناء الشعب اليمني..مشيرا الى إيلاء القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة، محافظة حضرموت اهتماما ورعاية خاصة والدفع بمسيرة التنمية في المحافظة واستقرار الأوضاع والحفاظ على تماسكها والنأي بها عن كافة الصراعات.

بدوره اطلع أعضاء الوفد ،رئيس مجلس النواب على مستجدات الأوضاع التي تشهدها محافظة حضرموت ورؤيتهم تجاه مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية وعملية السلام الشامل..لافتين ضرورة إشراك حضرموت في التسوية السياسية بصورة عادلة ومنصفة..منوهين بأن حضرموت ستظل مواقفها ثابتة مع مشروع الدولة اليمنية الحديثة..مؤكدين وقوف أبناء حضرموت الى جانب القيادة السياسية وكافة القوى الوطنية المخلصة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته ونظامه الجمهوري.