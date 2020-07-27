هيئة الأدوية تحذر من أربعة منتجات طبية خطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية، من خطورة استخدام أربعة منتجات طبية لمخالفتها المواصفات المطلوبة.



وذكرت الهيئة، في بيان صحافي وفقا لوكالة سبأ الشرعية.، ان منتج اسبرت طبي 75، مجهول المصدر، يحتوى علی مادة الميثانول السامة جدا، عند استخدامها خارجيا او داخليا.

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كما حذرت من المستحضر الصيدلاني استيلساليك اسيد75 (اسبي75)، المصنع لشركة امير الدين للتجارة والتوكيلات المحدودة بصنعاء، لظهور رائحة نفاذة لحمض الخليك في الاقراص مما جعلها غير مطابقة للمواصفات الفيزيائية للمنتج.

وحذرت الهيئة من استخدام منتج صيدلاني باسم "ديسبرسيل" اسبرين 75، والمصنع في المملكة المتحدة ووكيلها همم حضرموت، بسبب ظهور رائحة حمض الخليك في الاقراص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فيما لم يطابق منتج باسم اسبرين هيومن 81، سوري الصنع، لشركة سبأ للادوية والمستلزمات الطبية، للمقاييس وظهور حمض الخليك فيه.

واكدت الهيئة بسحب هذه العينات والمنتجات من الأسواق ومنع استيرادها.