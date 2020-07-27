الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تناقش مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت الهيئة الإدارة للجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في الجنوب وخلاصة اللقاءات التي تمت بين وفد المجلس الانتقالي المفاوض والحكومة اليمنية في الرياض.



وأكد رئيس الجمعية، على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض وبالشراكة مع التحالف العربي في محاربة الانقلابيين الحوثيين ومكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله، وكل المشاريع غير العربية الطامعة في تغيير هوية دول المنطقة والاستيلاء على ثرواتها وموقعها الإستراتيجي.

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وأوضح اللواء بن بريك:"سنكون ملتزمين بكل ما تم الاتفاق عليه من قبل الوفد المفاوض في الرياض بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ونحن على استعداد تام لحماية أرضنا وشعبنا وحماية تطلعاتهم المُبينة في الوثائق الدولية".

وأضاف اللواء بريك قائلاً:" إننا في هذه المرحلة نواجه الكثير من التحديات والتآمرات العسكرية سواء كان من الداخل أو الخارج من قبل الدول الطامعة في جنوبنا"، حاثاً الحاضرين على الثبات وإيلاء الثقة أكثر بقيادات المجلس الانتقالي التي لن تخيب آمال شعب الجنوب الذي وضع تقته فيها بعد الله عز وجل.

وفي ختام اللقاء، قُدم الحاضرون عدداً من الاستفسارات، وتم توضيحها من قبل رئيس الجمعية الوطنية بكل رحابة صدر