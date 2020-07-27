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اللواء أحمد بن بريك يجتمع بقيادات المحاور والقطاعات العسكرية الجنوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

اللواء أحمد بن بريك يجتمع بقيادات المحاور والقطاعات العسكرية الجنوبية

متابعات_ الخليج 365

اجتمع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، صباح اليوم، في مقر الجمعية بقيادة المحاور والقطاعات العسكرية في أبين والضالع وطور الباحة، وقيادات القطاعات البحرية والجوية والدفاع الجوي العسكرية الجنوبية والمقاومة، وقيادات الأمن في عدن، وأبين، ولحج والضالع.

 

وفي مستهل الاجتماع، الذي ضم الأستاذ فضل الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والمحامية نيران سوقي، عضو هيئة الرئاسة، نائب رئيس الجمعية الوطنية للشؤون القانونية، رحب اللواء بن بريك، بالقيادات العسكرية جميعاً، واطلعهم على الموقف العسكري والسياسي وكذا نتيجة مباحثات الوفد المفاوض بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في الرياض.

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وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، للمجتمعين، قائلاً:"  إننا في كل مؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي والإدارة الذاتية، نُبادل الوفاء بالوفاء لقيادة قوات التحالف، ونُعبر عن ثقتنا المطلقة لوفدنا برئاسة القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية".

 

وفي الاجتماع، أقر المجتمعون، تأييدهم المطلق لاتفاق الرياض ووقوفهم إلى جانب قيادة المجلس الانتقالي وقيادة قوات التحالف العربي ضد المشاريع المضادة، والتزامهم المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس في الرياض برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، من دون شروط أو قيود.

 

بدورهم أكد الحاضرون، استعدادهم ويقظتهم للدفاع عن الأرض والعرض في الجنوب وضد الإرهاب بمختلف أشكاله مع قيادة قوات التحالف العربي ومواصلة ضرب واقتلاع جذور النزعات الإخوانية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قيادتهم في السلم والحرب

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