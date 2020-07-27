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عاجل ورد الان اختيار الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظا للعاصمة عدن

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عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادر لم تسمها القول انه تم التوافق مؤخرا على اختيار الامين العام للمجلس الانتقالي الجنويي احمد حامد لملس محافظا لعدن.

وقالت مصادر الصحيفة انه تم التوافق على تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الرياض والمتضمنة إعلانا للمجلس الانتقالي يلغي قرار الإدارة الذاتية يعقبه اصدار قرار تعيين لمحافظ عدن هو احمد حامد لملس.

 

 

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وأشارت المصادر إلى ان ذلك سيعقبه تعيين مدير امن جديد لعدن .

واكدت المصادر الى انه من المقرر ان يصدر قرار بذلك خلال 24 ساعة فقط.

وبحسب المصادر فانه سيسبق ذلك صدور بيان من التحالف يحدد الخطوات التنفيذية لهذه المهام.

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