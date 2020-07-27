شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن البشرى الكبرى وتكشف عن موعد تسجيل «صفر» إصابات بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، عن الموعد المتوقع لوصول مصر إلى مستوى "صفر إصابات بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث خلال منتصف سبتمبر المقبل، قائلًا :« ستسجل صفر حالات خطيرة للفيروس».

وأضاف "حسني" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "عدد الإصابات تراجع كثيرا للتو، والحالات المصابة حالتها تكون ضعيفة أو متوسطة".

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وتابع : "فيروس كورونا لم ينته، لكن نتوقع أن مصر لن تسجل حالات خطيرة بحلول منتصف سبتمبر المقبل"، مشيرا إلى "تصريحات أدلى بها منذ شهرين تقريبا، أكد فيها أن ذروة الفيروس ستكون في شهر يونيو، وأنه بحلول منتصف يوليو ستقل الأعداد.

وقال المسؤول الصحي إن "المنظومة الصحية في مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "بروتوكول العلاج المصري هو الأنجح على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس". وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن "اعتماد بلازما دم المتعافين لعلاج المرضى أثبت نجاحه"، مضيفا أنه ليست كل حالات الإصابة بفيروس كورونا تستدعي هذا العلاج، وهناك حالات معينة هي التي تأخذ البلازما، وهي مرحلة ما قبل أجهزة التنفس الصناعي".