شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. الكشف عن آخر التطورات الصحية للأمير " الصباح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، الشعب الكويتي على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي يخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشيخ صباح الخالد، خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعية، أن حالة أمير الكويت مستقرة، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على سموه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت .. الكشف عن آخر التطورات الصحية للأمير " الصباح " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.