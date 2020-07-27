الفلكي الشوافي يتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة (تفاصيل المناطق)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



توقع الفلكي اليمني، عدنان الشوافي استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق يمنية خلال الـ 48 الساعة القادمة.

وقال الشوافي في تصريحه : ” تشهد اليمن هذة الايام حالة ماطرة تقريبا غطت معظم المناطق اليمنية ما بين خفيفة الى غزيرة وصلت على بعض المناطق الى شديدة الغزارة و الحقت العديد من الضحايا و الاضرار بالممتلكات و البنية التحتية واهم ما نريد ايضاحة هنا ان نسبة تشكل خلايا هطول امطار شديد الغزارة يرتفع خلال ٤٨ ساعة قادمة من وقت الظهيرة ليوم الاثنين الى وقت الظهيرة ليوم الاربعاء القادم ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ مقارنة بالايام السابقة.

متوقع ان يعم معظم المناطق اليمنية امطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة ويكون الهطول متفاوتة الشدة تصل الى غزيرة ويصاحبها تدفق السيول وقد تكون شديدة الغزارة على عدة المناطق و بالنسية لتوقعات مناطق الهطول فان الحالة الجوية تؤثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه من المهرة الى الحديدة و لا نستثني اي محافظة او مدينة من هطول امطار اقلها من متوسطة الى غزيرة سواء لبعض او لمعظم او لكامل المناطق في بعض المحافظات.

مع التنوية “الى ان الحالة مستمرة بعد ذلك” ونذكر بالتنبيهات الشديدة من مخاطر الامطار الرعدية على اليمن خلال هذا الاسبوع.