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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة صادمة فنانات عربيات يعترفن بخيانة أزواجهن.. وما كشفته الفنانة الثانية!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ انة شعور قاسٍ، خاصة إذا كانت من أقرب الناس إليك، إلا أن الخيانة الزوجية تخلق حالة من الحزن والخزي لدى ضحاياها. وإذا كانت ضحية الخيانة فنانة مشهورة فإن ذلك يدعو لاهتمام الجمهور ومحبي النجمة، وهناك نجمات امتلكن الشجاعة واعترفن امام الكاميرات بتعرضهن للخيانة. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز النجمات اللاتي اعترفن بخيانة أزواجهن لهن.. ندى بسيوني: «الخيانة بتبسطني» صرحت الفنانة ندى بسيوني، خلال برنامج تليفزيوني، بأن الخيانة تجعلها سعيدة، الأمر الذي أثار الجدل حينها، حيث قالت: "اللي بيخوني بيبسطني، فعندما اكتشف خيانة شخص لي أشعر بالراحة لأنني أعرفه على حقيقته وكذبه يصبح مكشوفًا بالنسبة لي". وكانت ندى قد اعترفت في لقاء تليفزيوني سابق بأن زوجها خانها أكثر من مرة، حيث قالت: "زوجي خانني بكل الطرق والأشكال وسامحته مرة ولكن عاد لخيانتي ووقتها قررت الانفصال عنه". بوسي: «خاني مع رقاصة» المغنية والممثلة «بوسي» وجهت اتهامًا لطليقها، متعهد الحفلات، بخيانتها مرتين، حيث أوضحت أن المرة الأولى كانت بالزواج عليها دون معرفتها، وبعد علمها طلبت الطلاق ولكنه رفض، موضحًا أنه كان يحاول إغضابها فقط، ووعدها بعدم تكرر الخيانة. وفي تصريحات تليفزيونية لها، أكدت بوسي أنه خانها مرة أخرى مع راقصة، قائلة: "راقبته لما شكيت فيه، لحد لما جه وقت ما كانوا موجودين فيه مع بعض في شقتها وفاجأتهما.. وفى النهاية اطلقنا بعد ٨ سنوات زواج". غادة عبد الرازق عن سبب خيانة زوجها: «طفاسة» أما الفنانة غادة عبدالرازق، صرحت بخيانة أحد أزواجها لها، عبر تصريحات في لقاء تليفزيوني، حيث قالت: «قفشته، يمكن كان سوء تفاهم أو فهمت غلط لكن اتصالحنا بعدها»، وبسؤال مذيعة البرنامج لها «غادة عبدالرازق تتخان؟»، أجابتها: «طفاسة.. ودايما الأعذار واهية». انة شعور قاسٍ، خاصة إذا كانت من أقرب الناس إليك، إلا أن الخيانة الزوجية تخلق حالة من الحزن والخزي لدى ضحاياها. وإذا كانت ضحية الخيانة فنانة مشهورة فإن ذلك يدعو لاهتمام الجمهور ومحبي النجمة، وهناك نجمات امتلكن الشجاعة واعترفن امام الكاميرات بتعرضهن للخيانة. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز النجمات اللاتي اعترفن بخيانة أزواجهن لهن.. ندى بسيوني: «الخيانة بتبسطني» صرحت الفنانة ندى بسيوني، خلال برنامج تليفزيوني، بأن الخيانة تجعلها سعيدة، الأمر الذي أثار الجدل حينها، حيث قالت: "اللي بيخوني بيبسطني، فعندما اكتشف خيانة شخص لي أشعر بالراحة لأنني أعرفه على حقيقته وكذبه يصبح مكشوفًا بالنسبة لي". وكانت ندى قد اعترفت في لقاء تليفزيوني سابق بأن زوجها خانها أكثر من مرة، حيث قالت: "زوجي خانني بكل الطرق والأشكال وسامحته مرة ولكن عاد لخيانتي ووقتها قررت الانفصال عنه". بوسي: «خاني مع رقاصة» المغنية والممثلة «بوسي» وجهت اتهامًا لطليقها، متعهد الحفلات، بخيانتها مرتين، حيث أوضحت أن المرة الأولى كانت بالزواج عليها دون معرفتها، وبعد علمها طلبت الطلاق ولكنه رفض، موضحًا أنه كان يحاول إغضابها فقط، ووعدها بعدم تكرر الخيانة. وفي تصريحات تليفزيونية لها، أكدت بوسي أنه خانها مرة أخرى مع راقصة، قائلة: "راقبته لما شكيت فيه، لحد لما جه وقت ما كانوا موجودين فيه مع بعض في شقتها وفاجأتهما.. وفى النهاية اطلقنا بعد ٨ سنوات زواج". غادة عبد الرازق عن سبب خيانة زوجها: «طفاسة» أما الفنانة غادة عبدالرازق، صرحت بخيانة أحد أزواجها لها، عبر تصريحات في لقاء تليفزيوني، حيث قالت: «قفشته، يمكن كان سوء تفاهم أو فهمت غلط لكن اتصالحنا بعدها»، وبسؤال مذيعة البرنامج لها «غادة عبدالرازق تتخان؟»، أجابتها: «طفاسة.. ودايما الأعذار واهية». علا غانم : «كان بيخوني في بيتي» الفنانة علا غانم اعترفت بتعرضها للخيانة من زوجها في منزلها، مشيرة إلى أنها لم تصدم من تصرفه فكانت تتوقع من تعاملاته المزعجة أي تصرف سيئ، وصمتت دون أن تفتح فمها ورحلت عن المنزل. وخلال تصريحات لها في برنامج تليفزيوني، قالت علا: "خدت قرار على الفور بالطلاق بعد ٧ أشهر زواج كانت فترة تعيسة، ولما انفصلت يمكن بدأت أضحك". رانيا يوسف : «تعرضت للخيانة 3 مرات.. حاجة قرف» ولم تسلم الفنانة رانيا يوسف من الخيانة، حيث قالت في لقاء تليفزيوني: «أنا تعرضت للخيانة 3 مرات وكانت حاجة قرف، وقبل الجواز اتخنت مرتين وفى الجواز مرة واحدة». سمية الألفي: كنت على علم بخيانة فاروق الفيشاوي لي أما الفنانة سمية الألفي اعترفت في حوار تليفزيوني لها، بأنّها تعرضت للخيانة من زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، ولم تحاول أن تثبتها رغم المكالمات الهاتفية التي كانت تصلها باستمرار، موضحة: «عمري ما قررت إني أروح أتأكد وأقفشه.. مقدرش أعرضه لده ولا أعمل فيه كده».

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