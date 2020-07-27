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عدن - ياسمين التهامي - مصر.. الكشف عن كواليس الحكم على مودة الأدهم بعد رفضها كشف عذريتها وأرصدتها في البنوك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المحامي المصري أحمد البحقيري، ممثل الفتاة مودة الأدهم المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة، أنه سيستأنف على قرار المحكمة الاقتصادية بعد حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه. وأضاف المحامي في تصريحات صحفية لموقع "القاهرة 24" أن موكلته مودة الأدهم رفضت إجراء كشف العذرية، الذي طلبه محضر مجرى التحقيقات، متابعا أن مودة رفضت الكشف أيضا عن حساباتها وممتلكاتها الخاصة في البنوك. وفور سماع الحكم انهارت المتهمة من البكاء، وتعرضت لحالة من الإغماء، كما انهار أهالي المتهمتين خارج قاعة المحكمة. وواجهت المتهمتان المشهورتان بـ"هرم مصر الرابع" و"بطل مصر" 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، التحريض على الفسق، العضوية بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات باستغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما". المصدر: القاهرة 24 المحامي المصري أحمد البحقيري، ممثل الفتاة مودة الأدهم المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة، أنه سيستأنف على قرار المحكمة الاقتصادية بعد حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه. وأضاف المحامي في تصريحات صحفية لموقع "القاهرة 24" أن موكلته مودة الأدهم رفضت إجراء كشف العذرية، الذي طلبه محضر مجرى التحقيقات، متابعا أن مودة رفضت الكشف أيضا عن حساباتها وممتلكاتها الخاصة في البنوك. وفور سماع الحكم انهارت المتهمة من البكاء، وتعرضت لحالة من الإغماء، كما انهار أهالي المتهمتين خارج قاعة المحكمة. وواجهت المتهمتان المشهورتان بـ"هرم مصر الرابع" و"بطل مصر" 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، التحريض على الفسق، العضوية بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات باستغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما". المصدر: القاهرة 24

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