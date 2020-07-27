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عدن - ياسمين التهامي - إعلامية شهيرة تسيء للمملكة تظهر في فيديو خادش داخل إسطبل خيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ فضيحة كبيرة ل‏إعلامية شهيرة اعتادت الإساءة للمملكة؛ حيث طردت من بلد خليجي كانت تعمل فيه لتتجنب ذكره بأي سوء بطريقة تثير الشكوك وتؤكد مخاوفها من فضحها. وكشفت مصادر، أن البلد الذي طردها رصد لها فيديوهات في وضع خادش في أحد اسطبلات الخيول العربية، ما أدى إلى طردها وفصلها من العمل. وسبق وأن عملت تلك المذيعة في المملكة وزارتها عدة مرات بعد أن انتقلت لبلد خليجي ولكنها بعد أن خرجت منها بخفى حنين، دأبت على توجيه سيل هجومها إلى المملكة بالرغم من سلوكها المشين الذي غرقت فيه لتحقيق الشهرة والحصول على الأموال. فضيحة كبيرة ل‏إعلامية شهيرة اعتادت الإساءة للمملكة؛ حيث طردت من بلد خليجي كانت تعمل فيه لتتجنب ذكره بأي سوء بطريقة تثير الشكوك وتؤكد مخاوفها من فضحها. وكشفت مصادر، أن البلد الذي طردها رصد لها فيديوهات في وضع خادش في أحد اسطبلات الخيول العربية، ما أدى إلى طردها وفصلها من العمل. وسبق وأن عملت تلك المذيعة في المملكة وزارتها عدة مرات بعد أن انتقلت لبلد خليجي ولكنها بعد أن خرجت منها بخفى حنين، دأبت على توجيه سيل هجومها إلى المملكة بالرغم من سلوكها المشين الذي غرقت فيه لتحقيق الشهرة والحصول على الأموال.

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