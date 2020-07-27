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عدن - ياسمين التهامي - بسبب المعارك العنيفة .. احتراق عدد من ناقلات النفط في مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات هادي وقبائل عبيدة عقب اخراج الشرعية لحملة عسكرية لملاحقة من وصفتهم بـ”المطلوبين”. واحتدمت المواجهات على اهم خط لمرور ناقلات النفط. وقالت مصادر قبلية أن قوات هادي انسحبت من منطقة الرويك إلى معسكرها هناك بعد أن كانت تقدمت في حملتها إلى سوق المنطقة. وافادت المصادر باحتراق عدد من القاطرات التي كانت قوات هادي تؤمن مرورها. وفي سياق آخر , انفجرت اليوم أحد آبار الغاز في محافظة مأرب، متسببة باحتراق ملايين المكعبات منه ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة احتراق الغاز في الهواء على امتداد مساحة كبيرة من البئر القريبة من شركة صافر والتابعة لها. لت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات هادي وقبائل عبيدة عقب اخراج الشرعية لحملة عسكرية لملاحقة من وصفتهم بـ”المطلوبين”. واحتدمت المواجهات على اهم خط لمرور ناقلات النفط. وقالت مصادر قبلية أن قوات هادي انسحبت من منطقة الرويك إلى معسكرها هناك بعد أن كانت تقدمت في حملتها إلى سوق المنطقة. وافادت المصادر باحتراق عدد من القاطرات التي كانت قوات هادي تؤمن مرورها. وفي سياق آخر , انفجرت اليوم أحد آبار الغاز في محافظة مأرب، متسببة باحتراق ملايين المكعبات منه ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة احتراق الغاز في الهواء على امتداد مساحة كبيرة من البئر القريبة من شركة صافر والتابعة لها.

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