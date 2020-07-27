شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا برر الإنتقالي قبوله بالتنازلات في مفاوضات الرياض ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هكذا برر الإنتقالي قبوله بالتنازلات في مفاوضات الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس الادارة الذاتية ، احمد بن بريك خلال لقاء جمعه بأعضاء الجمعية الوطنية بمنح المزيد من الثقة لأعضاء وفد المجلس المفاوض بقيادة عيدروس الزبيدي، في خطوة تعكس قبول الانتقالي بالضغوط رئيس الادارة الذاتية ، احمد بن بريك خلال لقاء جمعه بأعضاء الجمعية الوطنية بمنح المزيد من الثقة لأعضاء وفد المجلس المفاوض بقيادة عيدروس الزبيدي، في خطوة تعكس قبول الانتقالي بالضغوط السعودية لمواجهة ماوصفها بالتحديات الداخلية والخارجية , على حد تعبيره كما توعد بحماية تطلعات الجنوبيين والمبينة بالوثائق الدولية. وبارك الانتقالي جهود وفده في الرياض معلنا تأييده المطلق للسعودية وما ينبثق عن مفاوضاتها. في السياق، كشفت وسائل اعلام اماراتية، الاثنين، عن حصول المجلس على 6 حقائب وزارية على أن تظل بقية الحقائب الـ12 موزعة على قوى جنوبية مع منح الانتقالي حق الاعتراض على الشخصيات الجنوبية المرشحة من قبل هادي. واشارت وكالة وام إلى أن الانتقالي سيتولى ايضا تنصيب محافظ ومدير لأمن عدن. كما يتضمن الاتفاق ايضا، وفق شروط هادي، تراجع الانتقالي عن الادارة الذاتية التي اعلنها قبل اشهر, مايعكس أن المظاهرات التي صرفت من أجلها مبالغ باهظة ذهبت في “مهب الريح ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا برر الإنتقالي قبوله بالتنازلات في مفاوضات الرياض ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.